Wer derzeit einen Verwandten in einem Heim besuchen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen – entweder das Ergebnis eines Schnelltests (Antigentest) oder das eines PCR-Tests. Ein PCR-Test, deren Ergebnis in der Regel mehrere Tage auf sich warten lässt und der beispielsweise in der Corona-Teststrecke in Albertshofen oder bei Hausärzten möglich ist, kostet dem Getesteten nichts. Die Kosten dafür trägt der Staat. Anders ist es beim Schnelltest: Dieser ist grundsätzlich kostenpflichtig. Eine Ausnahme gab's nur für die Weihnachtstage. Da hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Schnelltests angeboten – direkt in den Heimen und bezahlt vom Freistaat Bayern.

"Grundsätzlich sind die Altenheime für die Schnelltests verantwortlich", erklärt Felix Wallström, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Kitzingen. Doch diese hätten kaum die Kapazitäten, um die eigenen Mitarbeiter wie vorgeschrieben zweimal pro Woche zu testen, geschweige denn auch noch Besucher. Deshalb biete das BRK seit 1. Januar im Katastrophenschutzzentrum in der Gabelsberger Straße in Kitzingen montags, mittwochs und freitags, jeweils von 17 bis 20 Uhr, Antigen-Schnelltests an, für je 24,90 Euro. Eine Terminbuchung beim BRK im Internet unter www.corona-test-kitzingen.de ist zwingend erforderlich.

Kitzingen liegt mit den Kosten im unteren Bereich

Wallström sieht keine andere Möglichkeit für das BRK, als die entstehenden Kosten weiterzugeben. Denn das BRK müsse die Tests schließlich selbst kaufen, Personal bereitstellen sowie die notwendige Logistik. Verglichen mit anderen Landkreisen liege man mit dem Preis im unteren Bereich, sagt der Kreisgeschäftsführer. In Würzburg etwa koste dieser zehn Euro mehr. Und es gebe Regionen und Städte, in denen annähernd 50 Euro für einen Corona-Schnelltest verlangt würden.

Grundsätzlich möglich wäre es, dass das BRK Schnelltests in Heimen durchführt. Doch könne dies nur im Auftrag der Heime erfolgen, die dann auch die Kosten tragen müssten, meint Wallström. Ein angesichts der aktuellen Belastung der Heime wohl eher unwahrscheinliches Szenario.

Landtagsabgeordnete Barbara Becker (CSU) bestätigt, dass bei ihr Anfragen eines Bürgers gelandet sind, was die Kosten der Schnelltests anbelangt. Doch diese seien durchaus korrekt und der aktuelle Stand der Dinge, meint sie. "Beim BRK in Kitzingen sind Sie da noch gut bedient", sagt sie mit Verweis auf deutlich teurere Schnelltests anderer Anbieter.