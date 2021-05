Auch 2021 bietet die kommunale Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen in der warmen Jahreszeit wieder eine wöchentliche Leerung der Biotonne an. Ab sofort kommt das Biomüllfahrzeug im wöchentlichen Turnus und leert bei Bedarf die braune Tonne, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

"Der verkürzte Leerungsturnus soll dabei helfen, die Hygiene während der warmen Jahreszeit zu verbessern und damit allzu starke Geruchsbildung zu vermeiden. Sollte der Sommer dagegen eher kühl und feucht werden, kann die wöchentliche Abfuhr der Biotonne insbesondere Gartenbesitzern helfen, das dann üppig sprießende Grün schnell und ohne Zwischenlagerung zu entsorgen", so die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen.

Ab 6 Uhr geht's los

Am gewohnten Abfuhrtag der braunen Tonne ändert sich nichts. Ein Blick auf den Abfuhrkalender zeigt die zusätzlichen Abfuhrtermine. Jedoch kann sich durch die Umstellung die Abfuhrzeit in den einzelnen Gemeinden ändern. Daher gilt: Alle Mülltonnen und auch die Gelben Säcke am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr am Straßenrand bereitstellen.

Weitere Informationen bei den Abfallberatern am Landratsamt Kitzingen, Tel.: (09321) 928-1234, oder online unter www.abfallwelt.de. Die abfallwelt-App der Abfallberatung informiert über alle Abfuhr- und Sammeltermine.