Eine aufmerksame Zeugin hatte am Samstag gegen 18.20 Uhr in der Ernst-ReuterStr. einen jungen Mann dabei beobachtet, wie dieser einen an einer Hauswand befestigten Kaugummiautomaten aufbrach und dann entwendete. Die Zeugin konnte den Dieb gut beschreiben und auch die Fluchtrichtung angeben, so dass dieser kurze Zeit später auf einem Spielplatz am Klettenberg durch eine Streife der Polizei angetroffen werden konnte. Den Automaten führte der junge Mann dabei laut Polizei noch mit sich.

Der erheblich alkoholisierte, amtsbekannte 19-Jährige wehrte sich gegen seine Festnahme und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten erheblich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei der Polizei Kitzingen bei dem alkoholisierten Mann eine Blutentnahme durchgeführt und der junge Mann musste die Nacht in einer Haftzelle verbringen.

Gegen den 19-Jährigen wird jetzt wegen diverser Straftaten ermittelt, unter anderem wegen schweren Diebstahls, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Automat hat einen Wert von rund 120 Euro.