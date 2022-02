Vor einer Parteigeschäftsstelle in Kitzingen hat am Freitag (4. Februar 2022) ein Auto gebrannt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag (10. Februar 2022) mitteilte, hat sich der Verdacht auf Brandstiftung inzwischen erhärtet. Die Kriminalpolizei hat eine zehnköpfige Ermittlungskommission, die EKO "Smart", gegründet, um die Tat aufzuklären.

Der Kleinwagen war in der Oberen Neuen Gasse geparkt, als er am frühen Morgen in Flammen aufging. Brandspezialisten haben des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten zweifelsfrei Spuren eines Brandbeschleunigers am ausgebrannten Wrack nachweisen. Das Motiv gibt den Ermittlern aber weiter Rätsel auf.

Brandstiftung vor Parteigeschäftsstelle in Kitzingen: Ermittlungskommission gegründet

Das Auto gehört dem Stadtrat Uwe Hartmann von der Bayernpartei. Der Politiker ist in Kitzingen bekannt, das Auto ist außerdem mit mehreren Aufklebern als Fahrzeug der seiner Partei erkennbar. Die Polizei schließt einen politischen Hintergrund daher nach wie vor nicht aus. Es werde jedoch mit Hinblick auf das Motiv in alle Richtungen ermittelt.

Wie Hartmann im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, habe er keine Feinde, sei auch kein politischer Hardliner. Zwei Tage vor dem Brandanschlag habe er aber angekündigt, regelmäßig eine Mahnwache unter dem Motto "Empathie statt Missmut" abhalten zu wollen. Dort soll unter anderem den Corona-Toten gedacht werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen derzeit auch Hochtouren. Die Beamten hoffen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den folgenden Fragen:

Wer ist in den frühen Morgenstunden des Freitags auf eine Person aufmerksam geworden, die sich im Umfeld der Parteigeschäftsstelle aufgehalten hat?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen, aber auch Spaziergänger oder Verkehrsteilnehmer, die am Freitag zwischen 03.30 und 04.30 im Bereich der Oberen Neuen Gasse unterwegs waren, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise werden unter der Nummer 0931/457-1732 entgegengenommen.