Am Freitagnachmittag (17. Dezember 2021) ist in Kitzingen ein Auto in den Main gerollt. Kurz nach 14 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung, dass ein Fahrzeug im Main treibt. Der Zeuge hatte noch beobachtet, wie das Fahrzeug rückwärts in Richtung Uferböschung gerollt war, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Die Ursache für den Vorfall ist noch unklar. Der Wagen trieb in Richtung Mainbrücke, kurz vor der alten Synagoge ging er schließlich komplett im Fluss unter.

Auto in Kitzingen in den Main gerollt

Um die Bergung vorzubereiten, mussten zunächst Taucher in den Main hinabtauchen. Anschließend konnte ein Abschleppunternehmen das Auto bergen. Gegen 16.30 Uhr wurde es aus dem Wasser gezogen.

Während der gesamten Einsatzzeit musste die Schifffahrt auf dem Main unterbrochen werden. Vor Ort waren die regionale Feuerwehr sowie eine Streife der Kitzinger Polizei und der Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Vorschaubild: © AndreasKott/pixabay.com