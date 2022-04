Kitzingen vor 33 Minuten

Kitzingen: Auto streift Warnbake

Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch um 14.50 Uhr in der Alemannenstraße in Kitzingen. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht schreibt, beobachtete ein Zeuge, wie eine 82-jährige Dame mit einem Toyota eine Warnbake touchierte und anschließend mit dem Auto davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern.