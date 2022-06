Kitzingen vor 15 Minuten

Kitzingen: Auseinandersetzung zwischen zwei Schülerinnen

Zwei Schülerinnen haben einander am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Marktstraße in Kitzingen verletzt. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich aus einem verbalen Streit eine körperliche Auseinandersetzung. Die 14-Jährige zerriss das T-Shirt der 16-Jährigen und kratzte sie. Die 16-Jährige soll die 14-Jährige an den Haaren gezogen haben. Gegen beide Mädchen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.