Kitzingen: Aplawia startet Projekt für mehr Nachhaltigkeit

Nachdem der Start coronabedingt mehrfach verschoben werden musste, startet am Dienstag, 7. Juli, das Kooperationsprojekt von Aplawia e.V. und Landschaftspflegeverband Kitzingen e.V. Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre, die Spaß, Nachhaltigkeit und berufliche Orientierung vereinen möchten, sind hier genau richtig, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Dienstagnachmittag steht in den kommenden Wochen und Monaten unter dem Motto "Upgrade". Der auf dem Gelände des Aplawia e.V. im Kitzinger Lochweg stehende Bürocontainer soll begrünt werden, um zur Luft- und Klimaverbesserung beizutragen. So wird weiterer Lebensraum bzw. Nahrung für verschiedene in der Oase beheimatete Tiere geschaffen, heißt es in der Mitteilung.

Die Teilnehmer entscheiden gemeinsam über die Vorgehensweise und bestimmen den Inhalt des Projekts mit. Begleitet und unterstützt wird das Projekt von Fachleuten des Landschaftspflegeverbandes und auch das pädagogische Personal von Aplawia steht den Jugendlichen zur Seite.

Was hat das mit mir zu tun?

Die Kooperationspartner haben sich zusammengeschlossen, um zwei zentrale Themen zu verbinden: Der Aplawia e.V. will mit seiner arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit allen Jugendlichen eine faire Chance im Berufsleben einzuräumen. Der Landschaftspflegeverband bringt seine Kompetenz in Sachen Bildung zur nachhaltigen Entwicklung ein, so die Mitteilung.

Insbesondere benachteiligte Jugendliche sollen in dem Projekt lernen, wie wichtig die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch für sie selbst und ihren Alltag sind. So will das Projekt dazu beitragen, dass sich Jugendliche aktiv mit der Frage "Was hat das mit mir und meinem Leben zu tun?" auseinandersetzen. Die Teilnehmer erleben und erarbeiten ökonomische, ökologische und soziokulturelle Zusammenhänge. Es entstehen keinerlei Kosten für die Teilnehmer, heißt es in der Mitteilung. Am Ende werden Teilnahmezertifikate ausgehändigt.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter Tel.: (09321) 25247 oder schreibt eine Mail an soziales1@aplawia.de