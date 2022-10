Kitzingen vor 1 Stunde

Brandstiftung

Alter Bekannter gefasst: 24-Jähriger setzt Haustür in Brand - und hilft am Tatort

Am Wochenende stand in Kitzingen plötzlich eine Wohnungstür in Flammen. Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei hatte auch schnell einen Verdächtigen - und dieser ist kein unbeschriebenes Blatt.