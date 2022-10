Einsatz in Spielhalle: In der Stadt Kitzingen ist es am Samstagabend (08. Oktober 2022) zu einem Einsatz des Rettungsdienstes in einer Spielhalle gekommen.

Dort klagte ein 28-jähriger Mann über plötzliche Schmerzen im Bein, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ein medizinischer Notfall lag nach Einschätzung des Rettungsdienstes jedoch nicht vor.

28-Jähriger wird aggressiv - und widersetzt sich der Polizei

Im Verlaufe des Gesprächs mit den Sanitätern verhielt sich der Mann immer aggressiver. Letztlich beleidigte er einen der Einsatzkräfte, "indem er ihm unter anderem einen Mittelfinger zeigte", schildert die Polizei den Vorfall.

Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass der Mann mit einem Wert von rund drei Promille stark alkoholisiert war.

Die Polizei sprach dem Mann einen Platzverweis aus, dem er sich jedoch widersetzte. Da sich der 28-Jährige nicht beruhigte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und ließen ihn in einer Haftzelle ausnüchtern. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Tobias Seelinger/Adobe Stock