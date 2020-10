Der Fall hat für Aufsehen gesorgt. In der Nacht zum 23. April sind in einem Mastbetrieb im südlichen Landkreis Kitzingen 357 Schweine qualvoll verendet. Offensichtlich war die Lüftungsanlage im Stall ausgefallen und die für diesen Fall vorgeschriebene Alarmanlage war deaktiviert worden. Ein technischer Defekt? Ein Versehen? Vorsatz? – Das galt es in den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu klären.

Da insgesamt 607 Mastschweine in dem betroffenen Stall standen, ermittelten die Behörden nicht nur wegen "grundloser Tiertötung", sondern zusätzlich wegen "quälerischer Tiermisshandlung". Denn nach Ausfall der Lüftungsanlage litten alle Tiere unter "Sauerstoffmangel und länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und Leiden". 357 Tiere überlebten die Verhältnisse im Stall nicht und verendeten infolge von Herz-Kreislauf-Versagens, wie der zuständige Würzburger Staatsanwalt Boris Raufeisen mitteilt.

Monatelange Ermittlungen

Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen nicht auf die leichte Schulter: Sie ließen die Todesursache der Tiere klären, die technischen Anlagen überprüfen und den Grund für den Ausfall eruieren. Gutachten, Stellungnahmen, zum Beispiel vom Veterinäramt in Kitzingen, und die Befragung des Beschuldigten nahmen schließlich ein halbes Jahr in Anspruch.

Am Ende lässt sich der Fall wie folgt rekonstruieren: Am fraglichen Tag war es zu einem Netzausfall gekommen; ein FI-Schutzschalter hatte den Strom abgeschaltet. Damit verbunden war der Ausfall der für die Schweine lebenswichtigen Lüftungsanlage. Der vom Stromnetz unabhängige, vorgeschriebene Alarm hat daraufhin angeschlagen. In der Folge hat der Schweinemäster die Sicherung für den Strom wieder aktiviert und den ausgelösten Alarm im Stall "quittiert", wie es der Staatsanwalt nennt.

Danach kommt der entscheidende Punkt: Der Landwirt habe nach Lage der Ermittlungen die Alarmanlage nicht wieder reaktiviert. Nach Angaben des Schweinemästers habe er dies vergessen, so berichtet der Staatsanwalt. Polizei und Staatsanwalt konnten den Vorwurf, der Mann habe die Alarmanlage womöglich vorsätzlich deaktiviert, nicht beweisen.

Tödlicher Fehler

Das Fatale: Offensichtlich muss es danach einen weiteren Stromausfall im Stall gegeben haben; die Lüftungsanlage stand jedenfalls wieder still. Aber dieses Mal wurde kein Alarm ausgelöst. Nachdem der Sauerstoff immer knapper wurde, ist schließlich der Großteil der Tiere verendet. Als der Landwirt den Fehler bemerkte, kam für 357 Schweine jede Rettung zu spät.