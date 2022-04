Am Samstag (09.04.22) gegen 19 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung in der Wörthstraße in Kitzingen laut Polizeiinspektion Kitzingen zunächst zu einem verbalen und dann zu einem handfesten Streit unter Bekannten.

Gleich mehrere Anwohner riefen die Polizei, welche wenige Minuten später vor Ort erschien und laut Polizeiangaben auch direkt akuten Handlungsbedarf sah. Nach Ankunft in der betroffenen Wohnung, trat den Beamten ein blutender 27-Jähriger entgegen, der mit einem Ehepaar in Streit geraten war.

Alle Beteiligten waren extrem betrunken

Die 22-jährige Ehefrau musste vom 28-jährigen Ehemann davon abgehalten werden, schreiend und aggressiv auf die eingetroffenen Beamten loszugehen. Sie war kaum zu bändigen und zerschlug laut Polizei "im Eifer des Gefechtes" eine Bierflasche, ehe sie Anstalten machte, körperlich gegen ihren eigenen Ehemann vorzugehen.

Aufgrund der unübersichtlichen Sachverhaltes und der aggressiven Stimmung aller Beteiligten, rief die Polizei letztlich 8 Streifenfahrzeuge auch aus umliegenden Polizeidienststellen dazu, um die Lage in den Griff zu bekommen. Die Aggressoren, von denen einer in Richtung der Polizeibeamten trat, wurden alle zu Boden gebracht und mussten gefesselt werden. Gegen die Beamten hagelte es laut Polizei daraufhin eine Beleidigungen der "derbsten und übelsten Sorte".

Das Ehepaar hatte, wie ein Alkoholtests zeigte, jeweils rund 1,5 Promille im Blut. Der eingangs erwähnte blutende Bekannte hatte nahezu 3 Promille. Der Wohnungsinhaber, ein 34-Jähriger, hatte zirka 2 Promille intus. Er beteiligte sich an den Streitereien nicht, sondern schützte laut Polizei derweil den vier Monate alten Säugling des Ehepaares, vor absichtlichen und oder unabsichtlichen Übergriffen durch die Streithähne.

Eltern verbrachten Nacht in der Zelle: Baby wurde vom Jugendamt versorgt

Letztlich wurde ein Verletzter vor Ort medizinisch versorgt. Auch ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Das Ehepaar und der Säugling wurden in Gewahrsam genommen. Die Eltern durften die Nacht jeweils getrennt in einem Haftraum bei der Polizei verbringen, des Säuglings nahm sich das verständigte Jugendamt an und sorgte für einen sicheren Verbleib. Die verständigte Staatsanwaltschaft ordnete bei den Eheleuten jeweils eine Blutentnahme an.

Die Polizei leitete Verfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ein, denn selbst im Polizeigewahrsam wurden die Genannten nicht müde, die Beamten fortwährend zu beleidigen.