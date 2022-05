Obernbreit vor 13 Minuten

Kita-Sanierung: Gemeinde ist der "aktuellen Situation ausgeliefert"

Die mit deutlich über sieben Millionen Euro eh schon teure geplante Sanierung und Erweiterung des Obernbreiter Kindergartens dürfte angesichts der derzeitigen Kostensteigerungen im Baubereich noch mehr kosten. Eine Einschätzung, die Bürgermeisterin Susanne Knof am Mittwochabend in der Ratssitzung traf. Eine aktuelle Kalkulation wird das beauftragte Planungsbüro wohl in der nächsten Ratssitzung vorlegen. "Da sind wir der aktuellen Situation ausgeliefert", sagte Knof.