Die Verwaltung hat einen weiteren großen Schritt hin zum digitalen Rathaus gemacht: Seit kurzem können Eltern ihre Kinder ausschließlich online für einen Betreuungsplatz anmelden. Das Verfahren ist dann für alle Krippen, Kindergärten und Hort einheitlich, unabhängig vom jeweiligen Träger, so die städtische Pressemitteilung. Das neue „Kita-Online-Portal“ findet man unter www.stadt-volkach.de

Damit werden künftig alle Anmeldungen in den sieben Tagesstätten im Stadtgebiet, dem Waldkindergarten, dem Kindergarten Nordheim und dem Hort in Volkach an einer zentralen Stelle angenommen. Das neue Online-Anmeldeverfahren ersetzt die bisherige Praxis bei der Kita-Anmeldung komplett. Dies bedeutet sowohl für die Eltern als auch für die Einrichtungen eine Erleichterung, da bislang jede Kindertagesstätte eigene Modalitäten und Zeiträume für eine Anmeldung festgelegt hatte. Somit entfallen beispielsweise auch das persönliche Abholen und Ausfüllen von vielen Papier-Anmeldeformularen in den Kindertagesstätten. Mit wenigen Klicks sei die Bedarfs-Anmeldung erledigt, so die Mitteilung.

Anmeldeschluss: 28. Februar

Künftig erfolgtdie Anmeldung immer am Anfang eines Kalenderjahres für das folgende Betreuungsjahr. Kinder, die ab Herbst 2021 einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz benötigen, können also von ihren Eltern ab sofort online im Bürgerservice-Portal unter der Rubrik „Kitaplatz“ vorgemerkt werden. Achtung: Anmeldeschluss für das Kita-Jahr 2021/22 ist der 28. Februar.

Die Verwaltungsgemeinschaft weist daraufhin, dass Bedarfsanmeldungen, die nach dem Anmeldezeitraum eingehen, nachrangig behandelt werden und nach entsprechender Platzkapazität Berücksichtigung finden.

Der neue Online-Service bietet einen Überblick über die Kinderbetreuungsangebote der unterschiedlichen Träger mit ihren jeweiligen Besonderheiten. Die Anmeldung in der Wunscheinrichtung erfolgt künftig über eine individuelle Prioritätenliste.

Aus Gründen der Einheitlichkeit müssen sich allerdings auch Familien, die bereits eine schriftliche Vormerkung für einen Betreuungsplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 ausgefüllt und abgegeben haben, noch einmal neu über die Online-Bedarfsanmeldung eintragen.

Weitere Informationen unter www.stadt-volkach.de/kita-bedarfsanmeldung