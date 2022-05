"Ist in jedem Ei ein Küken? Dürfen Vegetarier dann überhaupt Eier essen?" Um solche Fragen zu klären und den Bezug zu unseren Lebensmittel nicht zu verlieren, wurde das Prinzip des "Erlebnis-Bauernhofes" eingeführt. Dabei wird es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, an einem Lernprogramm auf einem Bauernhof teilzunehmen. Kürzlich lud der Dornheimer Erlebnis-Bauernhof Stierhof sowohl die Klasse 4a der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Grundschule in Iphofen als auch Lehrer und Mitglieder der Interessengemeinschaft „Lernort Bauernhof“ zu einem Infotag ein.

Kinder dürfen selbst Bäume pflanzen

Los ging es um 8.30 Uhr mit der Bepflanzung einer Streuobstwiese. Die Kinder hörten Frank Stierhof, dem Besitzer, aufmerksam zu, als er das Anlegen der Streuobstwiese erläuterte. Dann durften sie auch schon selbst loslegen: Boden auflockern, Baum einsetzen, ausrichten, sichern und wieder auffüllen. Mit großer Begeisterung schnappten sich die Viertklässler Spaten und ein Bäumchen. Aufgeteilt in Dreiergruppen hatte jedes Kind alle Hände voll zu tun. Zeit für eine Pause blieb da kaum, zumal sich die Schülerinnen und Schüler auch keine wünschten. Sie wollten den jungen Baum stehen sehen!

Doch damit war es noch nicht getan, denn nun mussten sie Steine anschleppen, um einen Pflanzring um die frischgesetzten Bäume anzulegen. Der Schutz gegen Biber fehlte auch noch. Eifrig waren alle an der Arbeit. Und was war am schönsten? "Alles", sagte Schülerin Amy.

Das Lernprogramm "Erlebnis Bauernhof"

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler waren hellauf begeistert, sondern auch die Klassenleiterin Monika Hofmann-Küster. "Ich finde es toll, dass die Kinder so in Action sind. Sie kriegen was mit und wollen ja auch was schaffen." Sie meinte auch, dass sie das Projekt "Erlebnis Bauernhof" gut findet, denn es sei wichtig, dass die Kinder den Bezug zu den Lebensmitteln nicht verlieren. Einmal besuche sie mit jeder Klasse einen Erlebnis-Bauernhof.

Nicht überall in Bayern ist das Lernprogramm so etabliert wie im Landkreis Kitzingen. Häufig gibt es Probleme bei der finanziellen Unterstützung für die Schulen, zum Beispiel bei den Kosten für die Busfahrt. Ziel der Veranstaltung war daher zum einen der Austausch mit der Politik – auch Staatssekretärin Anna Stolz vom Kultusministerium stattete dem Stierhof einen Besuch ab – und zum Anderen sollte das Bewusstsein für das Lernkonzept gesteigert werden.