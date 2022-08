Iphofen feiert von 23. bis 26. September seine Kirchweih. Höhepunkt ist der Wein-Kulinarische Spaziergang am Kirchweihsonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt entnommen: Am Freitag stimmen die Iphöfer Wirte mit traditionellen Kirchweihschmankerln und Weinmenüs auf das Festwochenende ein. Führungen durch die historische Altstadt, Weinkeller und die herbstlichen Weinberge sowie Weinproben, kulinarische Menüs und ein Feststand mit Live-Musik vom Neunundneunzger Kulinarium laden am Samstag dazu ein, Iphofen zu entdecken, dem Winzer bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen und in die Iphöfer Genuss- und Weinwelt einzutauchen. Der Kirchweih-Sonntag mit dem Wein-Kulinarischen Spaziergang steht dann ganz unter dem Motto, den Genussort Iphofen in seiner ganzen Vielfalt zu erleben und zu schmecken.

Durch die historische Weinstadt Iphofen bummeln, einkaufen und genießen – dazu lädt der Wein-Kulinarische Spaziergang am Iphöfer Kirchweihsonntag ein. Offiziell eröffnet wird dieser um 11.30 Uhr nach den Festgottesdiensten in der Stadtpfarrkirche St. Veit und der Spitalkirche St. Johannes, mit einem Platzkonzert der Knauf Bergmannskapelle vor dem Rathaus.

Ein vielfältiges Programm mit offenen Winzerhöfen, traditionellen Kirchweihgerichten und Weinmenüs in der Gastronomie, Kaffeespezialitäten, Torten und Kuchen in den Cafés, offenen Galerien und Museen, verkaufsoffenem Sonntag, Musik und Präsentationen rund um den Marktplatz macht die Weinstadt Iphofen zur Genuss- und Flaniermeile.

Fränkische Spezialitäten

Die Iphöfer Weingüter öffnen ihre Tore und verwöhnen die Gäste mit Bremser, Frankenweinen und prickelnden Sekten. Abgerundet wird der Weingenuss durch leckere Köstlichkeiten und fränkische Spezialitäten von Wirten und Konditoren.

Die Vinothek lädt an allen Tagen dazu ein, die fränkische Weinkultur in ihrer geschmacklichen Raffinesse und in einem interessanten Ambiente zu erleben. Musikalische Darbietungen an verschiedenen Orten in der Altstadt flankieren die kulinarischen Angebote und lassen Iphofen feierlich klingen. Der Förderverein Musikschule Iphofen e.V. lädt zum musikalischen Kaffeeklatsch und Nachmittagskonzerten vor das Rathaus ein. Den musikalischen Abschluss macht das Kirchweih-Konzert mit Iris und Frank Bluhm um 18 Uhr in der Spitalkirche St. Johannes.

Ausstellungen wie die große Marilyn-Ausstellung im Knauf-Museum, im historischen Rathaus, in Galerien und Betrieben setzen kulturelle Highlights.

Verkaufsoffener Sonntag

Mit Sonderaktionen zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr machen der Handel, die kleinen Manufakturen und individuellen Lädchen den Flanierspaß perfekt. Zudem veranstaltet die Stadtbücherei St. Veit Iphofen wieder ihren bekannten Bücherflohmarkt im Innenhof des Dienstleistungszentrums.

Natürlich darf zur Kirchweih auch der Rummelplatz nicht fehlen. Am Parkplatz Einersheimer Tor sorgt dieser von Freitag bis Montag vor allem bei den kleinen Gästen für Spaß und gute Laune. Los geht’s am Freitag ab 17 Uhr.