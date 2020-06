Kirchweih in Wiesentheid steht auf der Kippe

Ohne größere Tanzveranstaltung, ohne den Markt am Sonntag, ohne großen Rummeplatz, aber sie soll stattfinden, die Wiesentheider Kirchweih vom 25. bis 29. September. Das stand am Ende einer längeren Debatte im Kulturausschuss des Wiesentheider Gemeinderats. Wegen der nach wie vor geltenden Einschränkungen der Corona-Pandemie machten sich die Räte um Vorsitzenden Wolfgang Stöcker viele Gedanken über die fünf Festtage. Man müsse abwägen zwischen Freude, Feiern und Vernunft, wie es Ausschussmitglied Michael Rückel ausdrückte.

Großveranstaltungen seien bis Ende Oktober verboten, verwies Vorsitzender Stöcker auf die aktuelle Rechtslage. Alles absagen am Festwochenende werde man nicht, hieß es. Allerdings wird und muss manches, wie der Kirchweihlauf oder die Gottesdienste, in völlig veränderter Form stattfinden. Bei der für viele wichtigsten und wohl traditionsreichsten Veranstaltung, dem Aufzug der Bürgerwehr am Dienstag, wollen die Verantwortlichen noch einmal prüfen, in welcher Form dieser ablaufen könne.

Ob Bürgerhauptmann Karl Gropp und die sonst gut 250 Bürger in Frack und Zylinder vor dem Rathaus antretenn und wie das Bürgerschießen am Platz an der Steigerwaldhalle ausgetragen wird, darüber sollen die etwa 20 Offiziere der Bürgerwehr befinden. Bis zu einem weiteren Treffen am 8. Juli sollen die in der Sitzung gemachten Vorschläge besprochen werden, wurde vereinbart.

Feiern in den Wirtshäusern?

Fakt ist, dass nicht in der Steigerwaldhalle gefeiert werden kann, weil bei Großveranstaltungen drinnen eine Beschränkung der Besucher auf 100 Personen gilt. Stattdessen könnte man der Gastronomie eine Chance geben und die Feiern mehr in die Wirtshäuser verlagern, so weit das möglich sei, lautete ein Vorschlag von Helma Schug. Damit könne man die zuletzt gebeutelten Wirte etwas unterstützen. Nun seien Ideen der Gastronomie gefragt und willkommen, sagte Ausschussmitglied Andreas Laudenbach. Die Gemeinde könnte das Ganze finanziell unterstützen, etwa mit dem Geld, das man sich in dem Jahr beim das Engagieren der Musikkapellen spare.

Debattiert wurde über die Idee, auf dem Vorplatz der Halle einen Biergarten zu installieren, da im Freien mehr Besucher zugelassen seien. Mit dem Einsatz von Sicherheitskräften ließe sich der Einlass kontrollieren. Das sei nicht so einfach, man sei im Freien abhängig von der Witterung, es fehle das Flair, zudem wisse man nicht, ob der Festwirt da mitmache, wurden als Gegenargumente geliefert.

Kirchweihlauf kann nicht wie sonst stattfinden

Mit der Wiese im Hof des Rathauses brachte Ausschussmitglied Andreas Laudenbach eine Alternative für den "Kirchweih-Biergarten" ins Gespräch. Dort plane die Kirchweih-Jugend Anfang Juli bereits eine solche Veranstaltung, wie er sagte. Auch das werde man prüfen, so der Vorsitzende Stöcker.

Der große Kirchweihlauf am Samstag mit der Laufstrecke durch den Ort wird und kann nicht in der Form stattfinden,wie sonst. Lauf-Organisator Matthias Mann brachte als Idee einen virtuellen Lauf ins Spiel, bei dem die Teilnehmer für sich laufen, ihre Zeit selbst messen und eintragen. Als Strecke könnte man den Schlosspark nehmen, wurde vorgeschlagen. Auch das ist noch zu prüfen.

Meist diskutierter Punkt blieb der Kirchweih-Dienstag mit der Bürgerwehr. Aufgrund der Anzahl der Teilnehmer gelte das als eine Großveranstaltung, gab der dazu anwesende Chef der Wehr, Karl Gropp, zu bedenken. Er habe bei dem Ganzen Bauchschmerzen, so Gropp. Der sonstige Ablauf ist nicht einzuhalten, das wurde schnell klar in der Debatte. Beim Antreten und Zug durch Wiesentheid müssten die Abstandsregelungen eingehalten werden. Noch schwieriger sei das Schießen, weil der dazu bestehende Schießstand recht klein sei. Zudem müsse man die Gewehre nach jedem Teilnehmer desinfizieren.

Stefan Maurer: "Ganz oder gar nicht"

Der abendliche Einzug der Wehr sowie die Siegerehrung im großen Stil und der Bürgerball sei in jedem Fall auszuschließen, gebot Ausschussmitglied Georg Stürmer, der im täglichen Leben Arzt ist. Das eigentliche Schießen müsste wohl an mehreren Tagen stattfinden und nicht wie sonst nur am Dienstag. Die Teilnehmer könnten sich im Vorfeld dazu anmelden, wurde überlegt. "Mit Abstand, Desinfektion, Mundschutz und so weiter ließe sich das händeln", so Stürmer.

Selbst bei einer Absage würden wohl manche Wiesentheider "ihren" Dienstag feiern und sich wohl trotzdem treffen, gab Helma Schug zu bedenken. Das könne man nicht verhindern, dafür sei man nicht verantwortlich, kam als Antwort aus dem Ausschuss. Mitglied Stefan Maurer hatte eine klare Meinung. Ein Dienstag in stark veränderter Form spiegle nicht die Tradition wider. "Entweder wir machen es ganz, oder gar nicht."