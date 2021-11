Kirchschönbach vor 1 Stunde

Kirchschönbach: Jugendliche brechen Hütte am Sportplatz für Feuerholz auf

Zeugen sind in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr auf einen Feuerschein am Sportplatz direkt neben einer Hütte für Trainingsausstattung aufmerksam geworden. Als sich die Zeugen näherten, flüchtete eine Gruppe Jugendlicher in verschiedene Richtungen. Sie konnten nicht mehr eingeholt werden, teilt die Polizei mit.