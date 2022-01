Unter den Klängen der Kirchenmusik Obervolkach hat der zuständige Pfarrer, Matthias Eller vom Pastoralen Raum Sankt Benedikt in Schwarzach, die neue Außentreppe an der Pfarrkirche St. Nikolaus in Obervolkach gesegnet und ihrer Bestimmung übergeben.

Trotz des Baumoratoriums sei es der Kirchenverwaltung gelungen, über eine Notmaßnahme die in die Jahre gekommene Treppenanlage zu erneuern, wie die Kirchenverwaltung Obervolkach in einem Schreiben mitteilt. Pfarrer Eller segnete die Gemeinde und die Treppe mit den Worten: "Mögen die, die über die Treppe nach oben gehen, in die Kirche eintreten, um sich den Segen des Herrn zu holen und mögen die, die die Treppe nach unten gehen, den Segen des Herrn in die Gemeinde bringen."