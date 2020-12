Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen werden auch in diesem Jahr besonders musikalisch gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Würzburg.

In der Christmette am 24. Dezember um 19.30 Uhr erklingt weihnachtliche Musik für Querflöte (Anja Eckert) und Orgel. Beim Festgottesdienst am 25. Dezember um 10.30 Uhr musizieren Mitglieder des Kitzinger Kammerorchesters Werke für Streichquartett und Orgel. Festliche Musik für Trompete und Orgel erklingt am 26. Dezember im Gottesdienst um 10.30 Uhr. Die Trompete spielt Bernhard Eckl.

Die Orgel spielt bei allen Gottesdiensten Regionalkantor Christian Stegmann.

Eine Anmeldung für alle Gottesdienste ist erforderlich bis spätestens Dienstag, 22. Dezember, im Pfarrbüro: Tel.: (09321) 7177, E-Mail: pg.kitzingen@bistum-wuerzburg.de