Die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen erfahren in diesem Jahr im Rahmen der momentanen Möglichkeiten eine besondere musikalische Gestaltung: In allen Gottesdiensten singen jeweils bis zu acht Sängerinnen und Sänger aus den Chören von St. Johannes unter der Leitung von Regionalkantor Christian Stegmann ausgewählte Chorwerke sowie die Gesänge, die normalerweise durch die Gemeinde gesungen werden.

Dies betrifft die Gottesdienste am Gründonnerstag (1.April) um 20 Uhr, die Osternacht (Samstag, 3. April um 22 Uhr), den Gottesdienst am Ostersonntag (4. April um 10.30 Uhr) sowie die Erstkommunion-Gottesdienste am Ostermontag (5. April) um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr.

Alle, die die Gottesdienste lieber zuhause mitfeiern möchten, haben die Möglichkeit, per Livestream dabei zu sein. Die Links zu den Gottesdiensten sind auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft zu finden (https://www.pg-st-hedwig-kitzinger-land.de).

Es wird um Anmeldung zu den Gottesdiensten bis Gründonnerstag im Pfarrbüro St. Johannes gebeten (Tel: (09321) 7177).