Kirchengemeinde Obernbreit sagt Dankeschön

Kürzlich hatte die Evang. Kirchengemeinde Obernbreit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, um sich für die ehren- , nebenamtliche oder hauptamtliche Tätigkeit des vergangenen Jahres in allen Bereichen der Gemeinde recht herzlich zu bedanken. Bei herrlichem Sommerwetter waren zahlreiche Gemeindeglieder dieser Einladung gefolgt und in den Garten des Nikodemushauses gekommen. Eingangs begrüßte Pfarrer Sebastian Roth die Gäste und eröffnete die Mitarbeiterfeier mit einem geistlichen Wort. Besonders begrüßte er die neue Jugendreferentin der Regio Süd/Ost, Frau Annegret Feldrapp. die sich kurz vorstellte. Frau Feldrapp ist in der Region Süd/Ost für die nächsten zwei Jahre zuständig, im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Etabliertes zu stärken, Neues zu entwickeln und mit vielen verschiedenen Menschen, Groß und Klein, gemeinsam Glauben zu leben. An unsere Gemeinde erging die Aufforderung, sich nicht zu scheuen und sie so oft wie möglich anzufordern.