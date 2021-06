Iphofen vor 3 Stunden

Kirchenfenster in Iphofen mit einem Stein eingeschlagen

Vermutlich mit einem Stein beschädigte ein Unbekannter in der Zeit vom 22. Juni, 10 Uhr, bis 23. Juni, 10 Uhr, in der Ludwigstraße in Iphofen ein Fenster an der Kirche.