Am Freitag, 15. Oktober, bietet das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim um 14 Uhr unter dem Motto "geputzt, vorgsetzt und gschweflt" eine Vorführung an. Dabei geht es darum, wie der Winzer mit seinen Fässern im Keller umging und welche Arbeiten das Jahr über anstanden. Es ist schon lange her, dass jeder Winzer seinen eigenen Most im Keller ausgebaut hat und diesen stolz seinen Besuchern präsentierte, heißt es in der Ankündigung. "Selber gebaut" lautete der stolze Kommentar, wenn der Wein gut geraten war. "Sou hattn der Harrgott wachs lass" urteilte er in schlechten Jahren.

Den mit der Kelter ausgepressten Saft vertraute der Winzer seinen Holzfässern im Keller an. Dort vergärte der Süßmost innerhalb kurzer Zeit zum Jungwein. In dieser Zeitspanne wird er in Franken "Bramser" genannt und man berichtet von nicht wenigen "Bramserschmitzen", die die Gesichter der Winzer gekennzeichnet haben. Gegenseitige Kellerbesuche waren üblich und der sich aufbauende Alkohol wurde oft unterschätzt, schreibt Museumsleiter Reinhard Hüßner in einer Mitteilung.

Der erste "Abstich", also das Ablassen, des Weines aus dem Fass bzw. das Umfüllen in ein anderes erfolgte grundsätzlich im Dezember. Damit verbunden war die Trennung des Weines von der Hefe. Der zweite Abstich wurde um Ostern vorgenommen. Da hatten sich auch die feinen Trubstoffe am Fassboden niedergeschlagen und konnten entfernt werden. Wenn im Oktober die neue Ernte zum Einlagern anstand, war der Wein entweder getrunken oder verkauft. Die leeren Fässer konnten also wieder gefüllt werden, sie „harrten des Weines".

Treffpunkt ist an der Museumskasse, die Vorführung ist im Museumseintritt enthalten. Anmeldung unter Tel.: (09326) 1224.

