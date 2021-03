Mönchsondheim vor 12 Stunden

Kirchenburgmuseum öffnet wieder seine Türen

Das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim startet am Samstag, 13. März, in die neue Saison. Durch die historischen Museumsgebäude des Freilandmuseums können Besucher unter Beachtung eines Hygienekonzepts von dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr spazieren und entdecken, wie das Leben früher auf dem Dorf war, heißt es in einer Mitteilung des Museums-Teams, das für die kommende Saison ein vielfältiges Programm geplant hat. Die Durchführung der Angebote sowie die Einlassvoraussetzungen richten sich stets nach den gültigen Infektionsschutzmaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung. Infos gibt es auf der Homepage des Museums unter https://kirchenburgmuseum.de