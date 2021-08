Mönchsondheim vor 18 Minuten

Kirchenburgmuseum lädt zu Sonderführungen

Am Wochenende lädt das Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim laut Pressemitteilung zu zwei besonderen Führungen ein. „Wir lassen die Kirche im Dorf“ heißt es am 4. September von 14 bis 15 Uhr bei einer Sonderführung durch das Freilandmuseum. Redewendungen gehören zu unserer Sprache. Aber wo haben sie ihren Ursprung und unter welchen Umständen sind sie entstanden? Das erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem „sprichwörtlichen“ Rundgang durch die historischen Gebäude des Freilandmuseums. Die Kosten betragen drei Euro zusätzlich Museumseintritt, Treffpunkt ist an der Museumskasse.