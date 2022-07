Kleinlangheim vor 53 Minuten

Kirchenburgfest trifft in Kleinlangheim das Kirchengemeindefest

Nach zwei Jahren Pause fand in Kleinlangheim wieder das Kirchenburgfest statt, verbunden diesmal mit dem Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde. Und so gab es am Wochenende rund um die Kirchenburg ein abwechslungsreiches Programm: Am Freitag startete das Fest eher gemütlich mit dem traditionellen Bieranstich. Am Samstag lockten erst der Gesangverein und dann das Theaterstück "Die Nacht der Nächte" die Zuschauerinnen und Zuschauer an die Freiluftbühne der Kirchenburg.