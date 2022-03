Wiesentheid vor 35 Minuten

Kirche für die Kleinen

Gemeinsam Geschichten hören, Erzählen, Basteln, Spielen, Singen und Beten, Gemeinsam den Glauben leben – endlich ist wieder Kindergottesdienst in Wiesentheid. Nach mehr oder weniger zwei Jahren Pause, mit nur kurzen Unterbrechungen in den Sommermonaten können sich die Nachwuchschristen wieder zum Gottesdienst treffen. Rund fünfzehn Kinder waren am vorletzten Märzsonntag ins evangelische Gemeindezentrum gekommen und dort in zwei Altersgruppen aufgeteilt, die Geschichte vom Zöllner Zachäus zu hören. Mit Liedern wie "Einfach spitze, dass Du da bist" oder "Gottes Liebe ist so wunderbar" war bei allen Kids sofort wieder die Freude und Spaß am Kindergottesdienst zu sehen und zu hören. Zukünftig einmal im Monat lädt das KiGo-Team (Ines Bauer, Melanie Berthel, Rebecca Manz, Katja Rippel) nun zum Gottesdienst für die Kleinen ein.