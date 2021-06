Mainfrankenpark vor 1 Stunde

Kinosaal im Cineworld wird versteigert

Das Cineworld im Mainfrankenpark in Dettelbach beteiligt sich an der deutschlandweiten Kinosaalversteigerung zugunsten der Corona-Künstlerhilfe. Ausgedacht hat sich diese Aktion das Startup Cineamo aus Würzburg, das eine Mitmach-Kino-App entwickelt hat. Die bundesweite Spendenauktion #CineastenHelfen werde anlässlich der Wiedereröffnung der Kinos am 1. Juli veranstaltet, heißt es in einer Pressemitteilung von Cineamo. Die Spendenerlöse gehen zu 100 Prozent an die Corona-Künstlerhilfe zur Unterstützung von Kunstschaffenden, die aufgrund von Covid-19 in eine finanzielle Notlage geraten sind. Auch das Cineworld nutzt die Chance, das besondere Erlebnis des ersten Kinobesuches nach dem Lockdown für den guten Zweck auf eBay zu versteigern.