Kitzingen vor 1 Stunde

Kino für Senioren: Film "Enkel für Anfänger" im Roxy

Am Mittwoch, 21. Oktober, lädt der VdK-Ortsverband Kitzingen zum Senioren-Kino in das Roxy-Kino ein. Gezeigt wird um 15 Uhr "Enkel für Anfänger", eine Komödie über Senioren, die laut Ankündigung der Langeweile des Alltags entfliehen wollen und sich auf der Suche nach neuen Herausforderungen als Leih-Opa und -Oma anheuern lassen. Der Zugang zum Kino ist barrierefrei, zwei Behindertenparkplätze befinden sich in der Rosenstraße. Bei Vorzeigen des VdK-Mitgliedsausweises an der Kasse gibt es zwei Euro Ermäßigung. Anmeldung erforderlich unter Tel.: (09321) 1409600, Gäste sind willkommen.