Mainstockheim vor 1 Stunde

Kinderspielplatz am Radweg ist fertig

Für Kinder in Mainstockheim gibt es einen neuen zentralen Anlaufpunkt, den Kinderspielplatz am Radweg. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, die Bauhofmitarbeiter, Gemeinderäte sowie Carola Maier vom Team der Mittagsbetreuung nahmen die neue Anlage gemeinsam mit elf Kindern in Betrieb. Bürgermeister Fuchs stellte fest, dass die Kinder den Platz schon einmal testen konnten und der Test ohne Klage bestanden wurde.