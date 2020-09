Kitzingen vor 1 Stunde

"Kindern ein Lächeln schenken" übergibt zwei Kindersitze

Zwei neue Kindersitze hat die Initiative "Kindern ein Lächeln schenken" zwei Kindern in der Siedlung Kitzingen überreicht. Die Familie und besonders die Kinder freuten sich riesig über diese Überraschung und durften in ihren Sitzen gleich Probe sitzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig. "Kindern ein Lächeln schenken" - der Leitgedanke der Initiative - war hier live zu erleben, heißt es in der Mitteilung weiter, und so freuten sich Astrid Glos und Pfarrer Gerhard Spöckl als Vertreter der Initiative, dass diese Kinder in Zukunft sicher im Fahrzeug der Eltern transportiert werden können.