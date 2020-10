Kitzingen vor 7 Stunden

"Kindern ein Lächeln schenken": Ein Fahrrad für Paula

Die Kitzinger ökumenische Initiative "Kindern ein Lächeln schenken" freut sich, dass sie für Paula ein behindertengerechtes Fahrrad finanzieren konnte. "Wir sind froh, dass wir dadurch die Mobilität eines jungen Mädchens fördern konnten. Uns wurde berichtet, dass Paula an den super Sommertagen in diesem Jahr mit ihrer Mutter schon viele schöne Ausflüge machen konnte und wie sie uns verraten hat, gab es dann auch meist noch ein leckeres Eis", so die Initiatoren Pfarrer Gerhard Spöckl und Astrid Glos laut einer Pressemitteilung.