Sickershausen vor 27 Minuten

Kindermountainbike aus Carport gestohlen

Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, kam es in der Markgrafenstraße in Sickershausen zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam das mit einem Schoss gesicherte, gelbe Kindermountainbike der Marke B-Twin und entwendete dieses. Das Rad stand zur Tatzeit in einem Carport auf Höhe der Hausnummer 1. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf circa 170 Euro.