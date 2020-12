Neben der Verabschiedung des Finanzplanes und der Haushaltssatzung für 2021 gab Sommerachs Bürgermeisterin Elisabeth Drescher in der Sitzung des Gemeinderates noch folgende Dinge bekannt:

• Abgelehnt wurde der Antrag von Thomas Kehrberger aus Lisberg, der von April bis Oktober Kurse im Stand-Up-Paddling in Sommerach anbieten wollte.

• Die drei Rathäuser der VG Volkach – also Sommerach, Nordheim und Volkach – werden über die Feiertage und den Jahreswechsel für den Publikumsverkehr komplett geschlossen. Folgende Regelung wurde laut Bürgermeisterin beschlossen: Das Rathaus Nordheim ist vom 21. Dezember bis einschließlich 8. Januar, das Rathaus Sommerach zwischen dem 24. Dezember und 8. Januar und das Rathaus Volkach vom 24. Dezember bis 3. Januar geschlossen.

• Die erste Broschüre vom neu installierten Bildungsbüro des Landratsamtes Kitzingen ist erschienen. Auf 44 Seiten findet man Informationen zur Bildungssituation im Landkreis, angefangen bei den Kleinsten bis hin zur Bildung im Erwachsenenalter. Bürger können die Informationen über www.kitzingen.de/bildung abrufen, informierte Drescher.

Forschungen zu einem Arzt, der auch in Sommerach gelebt haben soll

• Die Bauarbeiten am Parkplatz Schwarzacher Tor sind nahezu abgeschlossen. Für das Toilettenhaus wurde die Bodenplatte gegossen, die Zimmerarbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres begonnen. Das Gebäude wird in Holzständerbauweise errichtet. Am Parkplatz soll eine Stele als weitere Ergänzung des Parkleitsystems installiert werden, wie Drescher informierte.

• Laut Drescher forscht der Bezirk aktuell über eine Persönlichkeit, die auch in Sommerach gelebt und gewirkt hat: Dr. Friedrich Engelhard Keller, der in der Zeit von 1859 bis 1894 praktischer Arzt in Sommerach war. Es sei auch belegt, dass er Bürgermeister, Landrat und Landtagsabgeordneter war. Dr. Elmar Hochholzer (Sommerach) ist in die Recherche mit eingebunden. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege werde in einer Ausgabe "Schönere Heimat" 2021 einen kleinen Beitrag zu Friedrich Engelhard Keller veröffentlichen.

• Die für Heiligabend angedachte Kindermesse wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.