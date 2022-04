Stadelschwarzach 19.04.2022

Kinderkreuzweg im pastoralen Raum St. Benedikt

Bevor das Osternest gesucht und gefunden wird, sollten sich natürlich auch schon die Kinder mit der Thematik rund um das Osterfest beschäftigen, doch das ist manchmal gar nicht so einfach, ist gerade die Leidensgeschichte, der Kreuzweg doch schon "schwere Kost" für die Kleinen. Umso schöner, dass Anette Günther und Bettina Gawronski, beide Pastoralassistentinnen aus dem pastoralen Raum St. Benedikt Schwarzach am Main, sich diesem Thema annahmen und am Karfreitag in Stadelschwarzach einen Kinderkreuzweg veranstalten. Kindgerecht aufbereitet wurde die Geschichte erzählt und in Teilen nachgestellt. So durften die gut fünfzehn Kinder das Kreuz selbst um die St. Bartholomäuskirche herumtragen, erfuhren zum Beispiel, was es mit dem Schweißtuch auf sich hatte und welche Rolle Simon von Cyrene beim Kreuzweg spielt. Mehrmals wurde bei dem Rundgang um das Gotteshaus Station gemacht, um neben dem Beten auch das Lied "Geh mit uns, auf unserm Weg" gemeinsam zu singen.