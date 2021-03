Der Kindergarten in Rödelsee wird erneut erweitert. Doch die in der Juli-Sitzung des Gemeinderates vorgestellte und beschlossene Variante des Neubaus von Gruppenräumen wurde mittlerweile von der Regierung von Unterfranken geprüft und abgelehnt. Jetzt lag ein neuer Plan vor, dem das Gremium einstimmig zustimmte.

Architekt Norbert Hufnagel durfte dem Gemeinderat mit 40-minütiger Verspätung – so lange überzog das Gremium nämlich seine vorgeschaltete nichtöffentliche Sitzung – den neuen Plan vorstellen. An der Lage des Anbaus, zwischen den bestehenden Gebäuden und der Großlangheimer Straße, hatte sich nichts geändert, wohl aber an der Raumanordnung. Nichts groß geändert hat sich an der geplanten Aufstockung an der Seite zum Schlosspark hin, außer, dass das Personal mehr Platz bekommt.

In vielen Gesprächen und nach mehreren Entwürfen hat die Regierung laut Mitteilung der Verwaltung nun der neuen Planung zugestimmt. Die Pläne seien dem BRK als neuem Betriebsträger des Kinderhauses und der Kindergartenleitung samt Team bereits vorgestellt worden. Es seien keine Änderungswünsche gekommen.

Die ersten Pläne kamen bei der Regierung von Unterfranken nicht gut an

Architekt Norbert Hufnagel erläuterte, dass der direkte Anbau des neuen Gruppenraums an die relativ neuen Räume des Bestands mit der Küche, einem Abstellraum und einer Garderobe nicht gut bei der Regierung angekommen sei. Zudem hätte dieser dann seine Fenster zur Großlangheimer Straße gehabt. Das sei nun verändert worden. Jetzt sei die Fassade zur Straße hin geschlossen.

Über die Garderobe des Bestands gelangt man nun in einen breiten Flur, links davon angeordnet sind nun der etwa 20 Quadratmeter große Ruheraum und das WC. Erst dann schließt sich der nun vergrößerte etwa 67 Quadratmeter große Gruppenraum an, der durch seine nach Süden ausgerichtete große Fensterfront besticht. Wegen der besseren Beschattung im Sommer erhält der Raum ein Vordach.

Eine weitere Veränderung gibt es noch: Die bisherige Mauer wird abgebaut. Die neue Einfriedung wird direkt an der Grundstücksgrenze errichtet, was dem Gelände mehr Freifläche bringt.

Auf rund 970 000 Euro schätzt Norbert Hufnagel die Gesamtkosten, wobei er hofft, unter der Million zu bleiben. Der Bau allein soll etwa 458 500 Euro kosten. Die technische Ausstattung inklusive einer Photovoltaikanlage bezifferte er mit 195 500 Euro. 110 000 Euro sind für die Außenanlagen samt Einfriedung veranschlagt. Die Ausstattung soll 20 000 Euro kosten, die Baunebenkosten betragen 184 000 Euro.

Hoffen auf eine Förderung von einer halben Million Euro

Der geschäftsleitende Beamte der Verwaltungsgemeinschaft, Leo Eckert, hofft, dass es rund 500 000 Euro an Förderung geben wird. Die Höhe der Förderung stellt aber erst die Regierung bei der Prüfung der Unterlagen fest. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung einstimmig die Umsetzung der Erweiterung, die, wenn alles gut läuft, im Juni starten und etwa ein Jahr dauern soll.

Annett Kießlich vom BRK, dem neuen Träger des Kindergartens, ist zusammen mit der neuen Kindergartenleiterin Lena Schneider mehr als zufrieden mit der beschlossenen Erweiterung. Allerdings sei es schwierig, für Juni Personal zu finden, meinte Annett Kießlich, der August sei günstiger wegen des Ausbildungsendes.

Seit das BRK die Trägerschaft übernommen habe, sei der Eingangsbereich des Kindergartens modernisiert worden. Geliefert worden seien mittlerweile die neuen Garderobenmöbel. Im Kindergartenbereich werde der Sanitärbereich bald renoviert. Auch im Wald werde man Verbesserungen vornehmen. Elternbeirat und Förderverein seien sehr aktiv. "Ich glaube, dass wir Eltern und das Team gut abgeholt haben", fasste Annett Kießlich zusammen.

Turbulente Woche wegen eines positiven Corona-Falls

Man habe eine turbulente Woche hinter sich, sagte Lena Schneider. Wegen eines positiven Corona-Falls sei eine Gruppe in Quarantäne gegangen. In der Corona-Zeit seien durchschnittlich 60 Kinder in der Betreuung gewesen. Trotz der äußeren Umstände habe sie das Gefühl, dass "alle gerade ziemlich zufrieden sind".