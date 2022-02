Der Erweiterungsbau am Kindergarten in Sommerach soll in diesem Frühjahr abgeschlossen sein. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag machte Susanne Ströhlein, die Vorsitzende des Trägers "Valentinusverein", deutlich, dass der Bedarf an notwendigen Betreuungsplätzen wohl in Zukunft trotz der umfangreichen Umbaumaßnahmen nicht ausreichen wird.

Die Kindertagesstätte (Kita) "St. Valentin" bietet Platz für acht Gruppen, skizzierte die Vorsitzende die aktuelle Situation. Bei einer Änderung der Altersgruppen in den Gruppenräumen wären erneut bauliche Maßnahmen notwendig. Aktuell können bei zwei Kleinkindgruppen nicht alle Kleinkinder aufgenommen werden. Die Folge: eine Warteliste mit einer Wartezeit von einem Jahr. "Somit können Mütter nach einer einjährigen Elternzeit nicht arbeiten gehen. Der Familie fehlt Einkommen." Ab August soll die Übergangsgruppe " Igel" aufgelöst und in eine dritte Kleinkindgruppe umfunktioniert werden, so ein Lösungsansatz. Zu diesem Zweck seien bauliche Maßnahmen und die Anschaffung von Möbeln notwendig. Ströhlein appellierte an die Ratsrunde, die Kosten hierfür zu übernehmen.

Ab 2025 auch Betreuungsanspruch für Erstklässler

Für die Regelkinder wird ab 2023 eine weitere Gruppe benötigt, sodass wieder vier Gruppen für deren Betreuung zur Verfügung stehen. Für Kleinkinder und Regelkinder gebe es aktuell schon einen Betreuungsanspruch, ab 2025 sei ein Betreuungsanspruch für Schulkinder der ersten Klasse geplant, nannte die Vorsitzende die Rahmenbedingungen. Die Geburten seien seit 2019 in Sommerach ansteigend. Die Gemeinde konnte 20 oder mehr Neugeborene pro Jahr begrüßen. Die Kinder kommen meist schon mit einem Jahr in die Krippe. Ihre Befürchtung: "Die 28 Betreuungsplätze in zwei Krippengruppen reichen nicht mehr aus."

Ähnlich sieht es beim Hort aus. Während die zwei vorhandenen Hortgruppen nach der aktuellen Prognose bis August 2023 ausreichen, rechnet der Valentinusverein ab dem Schuljahr 2023/24 mit einem Bedarf von drei Gruppen. Ströhlein riet den Räten, langfristig zu planen. Bei 20 Geburten pro Jahr benötige man 80 Plätze in vier Hortgruppen. Sie geht davon aus, dass die Nachfrage nach Hortplätzen nach der zweiten Klasse größer wird, sobald der Elternbeitragszuschuss für Hortkinder unter Dach und Fach ist und damit die finanzielle Belastung für die Eltern niedriger wird.

Eltern müssen ein Jahr vorher verlässlich planen können

Die neue Betriebserlaubnis für die Kita, die am 1. März in Kraft tritt, sieht die Betreuung von 40 Kleinkindern, 75 Regelkindern und 50 Schulkindern vor. Insgesamt können dann 165 Mädchen und Buben im Kindergarten Sommerach betreut werden. Vorrangiges Ziel sei es, eine bedarfsgerechte Betreuung anzubieten, wandte sich Ströhlein an die Ratsmitglieder. Weil Eltern ein Jahr vorher Art und Umfang der Kinderbetreuung wissen müssen, sei eine Entscheidung im Gemeinderat notwendig, ob die Umbauten für die dritte Kleinkindgruppe umgesetzt und ab August eine weitere Hortgruppe angeboten wird. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher dankte der Referentin für den "fachkompetenten" Vortrag und ihren Mitstreitern für den geleisteten Einsatzbei dem immer komplexer werdenden Thema. Ihre Bilanz: "Der Kindergarten hat sich wahnsinnig gut entwickelt."

Weitere Themen im Gemeinderat:

Anerkannt hat der Gemeinderat die Umlage an den Zweckverband für Abwasserbeseitigung Schwarzacher Becken. Für das Jahr 2022 führt die Gemeinde bei 4466 Einwohnergleichwerten 203 000 Euro als Vorauszahlung ab.

Die Gestaltung der künftigen Urnengräber an der Friedhofsmauer soll noch einmal von den Landschaftsarchitekten von Arc.grün überarbeitet werden. Dies ergab ein Vororttermin mit der Kreisfachberatung. Geplant sind Urnengräber hinter der Friedhofsmauer, die zwischen Rebstöcken eingebettet sind.

Die Bücherei Sommerach erhält einen freiwilligen jährlichen Zuschuss von 1000 Euro. Lesen sei weiter sehr beliebt. Wie das ehrenamtlich arbeitende Büchereiteam mitteilte, umfasst der Besucherstamm 206 Personen. Unter den Leseratten sind etwa 100 Kinder unter zwölf Jahren.

Die 20 Jahre alte Gestaltungssatzung für Sommerach soll überarbeitet werden. Das Ratsgremium hat sich dazu bereits zu einem Workshop getroffen. Für alle interessierten Einheimischen gibt es ein Treffen mit Rundgang am 4. März um 17 Uhr am Rathaus.

Die frei gewordene und ausgeschriebene Stelle im Bauhof Sommerach wird zum 1. April neu besetzt.

Der Obst- und Gartenbauverein hat im Rahmen eines Rosenschnittkurses auch Rosen auf Gemeindeflächen geschnitten, wofür sich die Ortschefin bedankte.