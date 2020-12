Bei der Beratung des Gemeinderats von Geiselwind über die Betriebsvereinbarungen mit den Trägern des bestehenden und des neu geplanten Kindergartens wurde eine überraschende Nachricht übermittelt. So teilte der in der katholischen Kirchenverwaltung für die Kitas zuständige Raphael Palotz mit, dass das Erzbistum Bamberg nun zu einer Generalsanierung des bestehenden Kindergartens bereit ist. Palotz war in der Sitzung des Gemeinderats anwesend und bekam dort Rederecht.

Er berichtete, dass sich die Kirche nun doch zu diesem Schritt entschlossen habe, auch nachdem das Thema von Seiten der Geiselwinder Kirchenverwaltung immer wieder angeschoben wurde. Kürzlich sei ein Fachmann der Erzdiözese vor Ort gewesen und habe sich das Gebäude angesehen. Daraufhin habe die Kirche einen Architekten mit dem Erstellen eines Konzepts für eine Generalsanierung beauftragt, so Palotz.

Überraschende Wende

Damit ist in der Angelegenheit eine überraschende Wende eingetreten. Zunächst hatte die Kirche keine Gesprächsbereitschaft signalisiert, als es um einen An- oder Neubau ging. Dieser war nötig geworden, nachdem eine Bedarfsanalyse Anfang des Jahres gezeigt hatte, dass die Gemeinde in Geiselwind zusätzliche Kindergarten- und Krippenplätze schaffen müsse. Die bestehende Kapazität von 75 Plätzen im Hort und 24 Plätzen in der Krippe müsse aufgrund des Bedarfs verdoppelt werden, hatte es geheißen. Die katholische Kirche als Träger lehnte aber zunächst jede Erweiterung in baulicher Hinsicht ab, ebenso wie eine Übernahme der Trägerschaft für St. Burkhard durch die Gemeinde.

Die Kommune leitete deswegen den Bau einer neuen Einrichtung in die Wege. Sie suchte und fand mit dem Roten Kreuz einen Träger für das nun entstehende neue Gebäude. Der Neubau, der unweit des bisherigen Kindergartens entstehen wird, ist für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen ausgelegt. Er soll rund 2,5 Millionen Euro kosten, ist genehmigt und soll im September 2022 in Betrieb gehen.

Zwei-Klassen-Gesellschaft befürchtet

Der bisherige Hort bleibt unter Trägerschaft der Kirche, hieß es. Von einer Sanierung war bis dato keine Rede. Mancher im Ort befürchtete deswegen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft beim Thema Kindergarten, wenn die neue Einrichtung fertig sei. Die Kirchenverwaltung habe auch deswegen nicht locker gelassen, so Palotz, und nun die Erzdiözese von der Sanierung überzeugt. Erst wenige Tage vor der Ratssitzung hatten sich die Gemeinderäte mit dem Kirchenvorstand am Kindergarten zu einem Ortstermin getroffen. In der Gemeinderatssitzung wurden nun weitere Punkte angesprochen, die man zusammen klären solle.

Bürgermeister Nickel zeigte sich aufgeschlossen. "Ohne einen gemeinsamen Termin mit Gemeinde, Kirchenstiftung, und der Erzdiözese kommen wir nicht weiter", meinte er. Das sahen die Räte genauso. Ein Treffen soll nun in den nächsten Wochen stattfinden.