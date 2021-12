Auf die Stellungnahme des Wiesentheider Bürgerblock-Vorsitzenden Niklas Kapp "Kindergarten: Kapp will keine Schlammschlacht" vom 9. Dezember reagiert die Interessengemeinschaft Kindergartenstandort Seeflur Wiesentheid, vertreten durch Maria Stadtelmeyer-Limbacher und Otto Hünnerkopf:

Da die Marktgemeinde Wiesentheid attraktiv für junge Familien und ihre Kinder sei, brauche sie dringend einen neuen, zunächst zwei- und später bis zu fünfgruppigen Kindergarten, schreibt die IG. Um den Standort werde derzeit gerungen: "Mit 8:7 Stimmen hat sich der Gemeinderat mit den Stimmen der Fraktion Bürgerblock am 16. September gegen den Standort Seeflur und damit für den Standort Lindachsgraben entschieden."

Für die IG kurios: Schon als man 2016 in Wiesentheid auf der Suche nach einem Grundstück für den Bau einer zweigruppigen Kinderkrippe gewesen sei, habe man über den Lindachsgraben diskutiert. "Sowohl im Marktgemeinderat als auch in einem Flyer von 2016 positionierte sich die Gemeinderatsfraktion des Bürgerblocks, dass sie keine Zustimmung für den Bau am Lindachsgraben gibt, da man das Grundstück für ungeeignet hält."

IG setzt auf Bürgerbeteiligung

Damals sei das Nadelöhr mit der schmalen und ansteigenden Einbahnstraße ein wesentlicher Kritikpunkt in der Argumentation gewesen, erklären Stadtelmeyer-Limbacher und Hünnerkopf in der IG-Stellungnahme. Fünf Jahre später betrachteten Räte des Bürgerblocks das Grundstück nun als „Volltreffer“ für den Bau eines bis zu fünfgruppigen Kindergartens. Diesen Sinneswandel können die IG-Vertreter nicht nachvollziehen. Daher habe sich die IG entschieden, "das Bürgerbegehren als demokratisches Mittel der Bürgerbeteiligung durchzuführen".

Die IG wiederholt ihre Argumente für den Standort Seeflur. Gegenüber der bald vergrößerten Krippe habe der neue Kindergarten "eine perfekte Heimat": gut anzufahren, ausreichend Parkplätze, eine Gemeinschaftsküche für dann drei Hauskindergärten, einen Waldkindergarten und die Krippe, ein Grundstück im Gemeindebesitz. Außerdem hält es die IG für wahrscheinlich, dass weiteres Bauland im Umfeld entstehen könnte.

Gleichzeitig könne man den innerörtlichen Verkehr durch einen Verzicht auf den Standort Lindachsgraben reduzieren, teilt die IG mit.