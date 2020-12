Fritzi und Lulu heißen die Protagonisten einer Kinderbuchreihe der beiden lokalen Autorinnen Claudia Görde und Birgit Six. In ihrem ersten Abenteuer begeben sich die beiden kleinen Helden auf die Spur des Mülls. Sie finden achtlos weggeworfenen Abfall ziemlich doof. Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Kitzingen sieht das genauso, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Sie hat daher 100 Exemplare des Kinderbuchs geordert, um Klein und Groß über die Folgen von weggeworfenen Abfall für die Umwelt und über richtige Abfalltrennung aufzuklären.

Die Bücher sollen – in Kombination mit kleinen Putzaktionen – Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Auch in die Landkreisbibliotheken werden Exemplare ihren Weg finden und dann interessierten Bücherwürmern zur Verfügung stehen. Fünf Exemplare zum Schmökern unterm Weihnachtsbaum verlost die Kommunale Abfallwirtschaft im Rahmen eines Gewinnspiels. Wer ein Exemplar ergattern möchte, sendet bis 20. Dezember unter Angabe von Namen und Adresse eine Mail an abfall@kitzingen.de

Teilnahmeberechtigt sind alle Bürger mit Wohnsitz im Landkreis Kitzingen. Ein Extralos wandert in den Lostopf, wenn ein selbstgemaltes Bild, eine Geschichte, ein Gedicht oder etwas Anderes zum Thema "Warum ist Abfall in der Natur doof ist" mitgeschickt wird. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wer leer ausgeht, findet das klimaneutral und in der Region gedruckte Buch sowie das zweite Abenteuer "Den Bienen auf der Spur" im Buchhandel oder im Direktvertrieb auf https://www.fritziundlulu.de/