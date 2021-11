Zu einem Kinderbibeltag mit der Quiz-Lady lädt die evangelische Gemeinde Dettelbach alle Kinder von fünf bis zwölf Jahren am Mittwoch, 17. November, ein. Von 8.30 bis 14 Uhr warten Spiel, Spaß, Musik und eine christliche Botschaft auf die Kinder, schreibt Pfarrer Uli Vogel in einer Pressemitteilung. Beginn ist in der Dreieinigkeitskirche in Dettelbach.

Die Kinder werden mit der Quiz-Lady und Herrn Schlaumanns neuester Erfindung auf eine Reise durch die wunderbare Welt der Sinne und des Psalms 139 streifen. In altersgemäßen Kleingruppen wird das Gehörte vertieft und auch gebastelt. Eine Kinderbetreuung bis 15.30 Uhr schließt sich für alle Kinder an, deren Eltern nicht früher abholen können, heißt es abschließend. Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro; ein Mäppchen mit Stiften und Schere sowie etwas zum Trinken sind mitzubringen.

Anmeldung per E-Mail an: pfarramt.schernau@elkb.de mit Angabe von Namen, Alter und Adresse der Kinder sowie der Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten.