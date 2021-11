Vor zweieinhalb Jahren kam zum ersten Mal der Wunsch nach einer Naturgruppe für den Kindergarten auf. Nach vielen Treffen und Gesprächen sowie anfänglicher Planungsschwierigkeiten konnte am Freitag die neue Naturgruppe im Kindergarten "Bärenstark", Alemannenstraße in Kitzingen, offiziell eröffnet werden.

Neben dem Kindergarten-Team war die Bürgermeisterin Astrid Glos anwesend sowie der Stadt- und Elternbeirat. In Ihrer Rede berichtete Glos von dem langen Weg, der nicht immer einfach gewesen sei, bis zur heutigen Eröffnung. Sie betonte, dass alle zusammengearbeitet hätten, um diese Vision in die Realität umsetzen zu können. Denn nur im Team seien wir stark.

Auch die Leitung des Kindergartens, Heike Pfister, bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern. Der Bauwagen für die "Waschbären" wurde bereits im August aufgestellt und befindet sich auf einem Gelände, welches an den Kindergarten angrenzt. Die Gruppe umfasst zwölf Kinder und ist, wie auch der Rest des Hauses, eine Inklusionsgruppe.

Erzieherin Heide Grohmann berichtete von den Vorzügen der Naturgruppe. Dadurch dass es sich um eine kleinere Anzahl an Kindern handle, könne man leichter mit ihnen Ausflüge und Erkundungstouren machen. Sie hätten viele Exkursionen mit den Kindern in die Natur geplant wie zum Beispiel in die Weinberge oder Wälder. Alle Spielsachen auf dem Grundstück seien zusammen mit den Kindern entstanden.

Der Umgang mit der Natur sensibilisiere sie mehr für die Umgebung und die Tiere, die dort leben. Vor allem die Themen Schnecken und Regenwürmer seien sehr beliebt. In der Naturgruppe soll in der Zukunft Obst und Gemüse angepflanzt werden, sodass die Kinder den ganzen Jahreskreis entdecken und erleben können. Auch der Elternbeirat meldete sich zu Wort und bedankte sich bei den Mitwirkenden.