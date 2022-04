Volkach vor 1 Stunde

Kinder helfen Kindern – mit 1578 Euro

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch schon die Kleinsten in der Grundschule. Schnell waren sich alle Kinder und LehrerInnen einig: Wir wollen helfen! Daher veranstalteten die Volkacher Grundschüler kürzlich einen Bücherflohmarkt. Alle zwölf Grundschulklassen beteiligten sich an der Aktion. Dazu wählten die Kinder eigene, gut erhaltene Bücher aus, die sie den MitschülerInnen zum Verkauf anboten. Mit Begeisterung wurden die Klassenzimmer zu Verkaufsräumen umgestaltet. Während die einen noch schmökerten, bildeten sich an den Kassen bereits lange Schlangen. So übertraf dann auch der Spendenerlös von 1578 Euro alle Erwartungen. Dieser wurde an die Hilfsorganisation UNICEF, Spendenkonto "Kinder in der Ukraine" überwiesen. "So etwas müssen wir mal wieder machen", freuten sich die Kinder. Nicht nur auf ihr neues Lesefutter waren sie stolz, sondern auch darauf, anderen helfen zu können.