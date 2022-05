Kitzingen aktualisiert vor 40 Minuten

Kinder helfen Kindern

Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" startete der evangelische Kindergarten in der Alemannenstraße in Kitzingen eine Spendenaktion vor Ostern. Die Kinder bastelten und gestalten zusammen mit ihren Erzieher*innen verschiedene Osterdekorationen. Anschließend wurden die Basteleien im Eingangsbereich an Eltern, Großeltern und andere Besucher des Kindergartens gegen eine kleine Spende abgegeben. Das war ein voller Erfolg und kam bei Groß und Klein sehr gut an. Insgesamt kam eine Summe von 363,68 Euro zusammen. Das Geld wird an die Stadt Kitzingen, zu Händen Frau Glos (Referentin für Integration) weitergeleitet. Mit der Spende ist ein Ausflug für ukrainische Flüchtlingskinder in den Wildpark Sommerhausen geplant.