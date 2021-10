Kitzingen vor 1 Stunde

Kinder feierten Gottesdienst

Es war so ein schönes Gefühl endlich wieder mal in der Kirche St. Johannes einen Gottesdienst mit den Kindern zu erleben. Wir haben das neue Kita-Jahr willkommen geheißen. Herr Brod, Gemeindereferent, hat mit uns gemeinsam den Gottesdienst gestaltet. Am Schluss haben wir noch unseren Erntedank-Korb überreicht.