Die gewohnten Veranstaltungen der KiKaG wird es in diesem Jahr nicht geben. Aber dafür haben sich Rainer Müller und seine Mitstreiter eine Alternative ausgedacht. Zweieinhalb Stunden Faschingssitzung mit Live-Auftritten und Video-Einspielern, heißt es in einer Pressemitteilung der KiKaG.

Zwei Termine wird es geben: Am Faschingssonntag, 27. Februar, um 15.11 Uhr, und am Rosenmontag, 28. Februar, um 19.11 Uhr, jeweils in der Fastnacht-Akademie in der Luitpoldstraße. „Die Büttenreden werden live vorgetragen und die Gardetänze haben wir im Vorfeld aufgenommen“, erklärt der KiKaG-Präsident. Am Montag dürfen sich die Gäste unter anderem auf die närrische Putzfrau Ines Procter freuen. Die Veranstaltung wird unter 2G-Bedingungen abgehalten, Impfzertifikat und Personalausweis sowie die FFP2-Maske nicht vergessen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Lotto-Lakota, direkt am Marktplatz. Kosten: 11,11 Euro (+1 Euro VVK-Gebühr). Einlass ab 14 beziehungsweise 18 Uhr. Restliche Karten gibt es an der Abendkasse.