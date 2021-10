Iphofen vor 1 Stunde

Kigo-Team verabschiedet

Pater Adam, der Pfarradministrator in Iphofen, hat das Kindergottesdienstteam der Pfarrkirche St. Veit verabschiedet. Lange Jahre hatte die Gruppe, deren Kinder inzwischen aus dem Zielgruppenalter heraus gewachsen sind, die Kindergottesdienste in der Pfarrgemeinde angeboten. Während der Coronapandemie, als das Zusammenkommen im Kindergottesdienst untersagt war, hatte die Gruppe Material für Kindergottesdienste in der Kirche hinterlegt, mit dem Familien daheim den Kindergottesdienst feiern konnten.