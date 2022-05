Buchbrunn vor 44 Minuten

Kigo on Tour in Buchbrunn und Repperndorf

Familien aus Buchbrunn und Repperndorf gingen an der Kirche in ihrem Dorf los und trafen sich an einem Grillplatz zwischen den Dörfern, um dort gemeinsam die Geschichte von Zachäus zu erleben. Der Zöllner kassierte von den Familien gleich am Eingang Goldtaler und schon waren alle mitten im Geschehen und konnten erleben, wie Jesus den Zachäus vom Baum herunterholt und wie die Begegnung mit Jesus aus dem geldgierigen Menschen einen macht, der großzügig wieder Goldtaler verteilt, so dass alle am Ende mehr hatten als zuvor. Anschließend wurde miteinander gegessen und die Kinder konnten Baumscheiben bemalen. Mit Gebet, Vaterunser und Segen endete der kurzweilige Nachmittag und alle gingen wieder in ihr Dorf zurück. Musikalisch unterstützt wurde dieser besondere Gottesdienst von Sarah Kieser an der Querflöte.