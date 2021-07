Viel Mühe hatte sich ein Organisationsteam aus den beiden Sportvereinen FC Fahr und VfL Volkach gemacht, um mit einem Fußballturnier einen Teil zum Wiederaufbau der Kultkneipe „Techtel Mechtel“ beitragen zu können.

Start ist laut einer Pressemitteilung am Sonntag, 11. Juli, um 13 Uhr auf dem Sportplatz in der Fahrer Straße mit den jeweiligen zweiten Mannschaften. Um 15 Uhr treffen dann die beiden ersten Mannschaften aufeinander. Gebrutzelt wird ebenfalls am Grill, und es gibt Getränke aller Art sowie Kaffee und Kuchen.

Der Gewinn der Veranstaltung fließt zu 100 Prozent in den Fonds zum Wiederaufbau der Kneipe. Um Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter, etwas früher zu kommen.